Соболев — о матче с «Пари НН»: «Победа получилось волевой, но я не забил моментов пять»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от дубля в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.

Игра команд прошла в воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

«На самом деле, смешанные эмоции, потому что с одной стороны победа получилось волевой, но я не забил моментов пять, наверное. Если бы я их забил, то мы бы спокойно заканчивали встречу, «без валидола». Слава Богу, что забил хотя бы два мяча, и мы выиграли», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Соболева.

Также футболист ответил, чего ему не хватило в этом матче для хет-трика или покера.

«Не знаю... Банальный ответ, но нужно было просто забить. Моменты были, но, к сожалению, случилось какое-то невезение. Я не отчаивался, знал, что моменты еще будут, что я должен забить», — добавил он.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. Он провел 21 матч за питерскую команду в чемпионате России, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Также на счету 28-летнего форварда 3 забитых мяча и один голевой пас в семи играх FONBET Кубка России.