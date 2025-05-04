Футбол
4 мая, 23:02

Соболев — о матче с «Пари НН»: «Победа получилось волевой, но я не забил моментов пять»

Алина Савинова
Александр Соболев забивает гол в ворота «Пари НН».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями от дубля в ворота «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ.

Игра команд прошла в воскресенье, 4 мая, в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

«На самом деле, смешанные эмоции, потому что с одной стороны победа получилось волевой, но я не забил моментов пять, наверное. Если бы я их забил, то мы бы спокойно заканчивали встречу, «без валидола». Слава Богу, что забил хотя бы два мяча, и мы выиграли», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Соболева.

Также футболист ответил, чего ему не хватило в этом матче для хет-трика или покера.

«Не знаю... Банальный ответ, но нужно было просто забить. Моменты были, но, к сожалению, случилось какое-то невезение. Я не отчаивался, знал, что моменты еще будут, что я должен забить», — добавил он.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года. Он провел 21 матч за питерскую команду в чемпионате России, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Также на счету 28-летнего форварда 3 забитых мяча и один голевой пас в семи играх FONBET Кубка России.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • hovawart645

    Ну не пять, а семь, но кто-же их считать-то будет!)

    05.05.2025

  • Alexey Bulatov

    Сам понимает,что не тянет на "убийцу",просто повезло,что хоть два забил....это не очень высокий процент..НЕ ОЧЕНЬ!

    05.05.2025

  • Радон

    Хорошо еще, что признался)) Забивать нужно, моменты седня создавали прям для Соболя))

    05.05.2025

  • Bibigon2020

    пять и есть - три удара головой чуть не в упор отбил Медведев, один отбитый удар ногой из вратарской, и один мимо пустого угла.... вроде и два гола забил, включая победный, а по ощущениям хуже дельфинчика был только Зделар

    05.05.2025

  • инок

    Реализация конечно плачевная у Соболя, но он все-таки принес Зениту сегодня победу.

    04.05.2025

    Соболев после дубля в ворота «Пари НН» выложил свою статистику в 2025 году: «4+1»

    Луис Энрике о победе «Зенита» над «Пари НН»: «Во втором тайме добавили в желании, агрессии и смогли забить»
