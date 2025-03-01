Смородская: «Непонятно, почему «Локомотив» не закупился зимой, как «Спартак» и «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о перспективах команды в текущем сезоне РПЛ.

«Локомотив» слабо сыграл с махачкалинским «Динамо». Такого соперника должны обыгрывать, конечно. Непонятно, почему «Локомотив» не закупился зимой в отличие от «Зенита» и «Спартака». Почему у клуба нет денег на трансферы, если все было прекрасно, руководство клуба говорило, что у них все хорошо? Без укрепления состава «Локомотив» ни на какие высокие места не поднимется в этом сезоне. Свои шансы быть лидером они теряют», — сказала Смородская «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в гостевом матче 19-го тура РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.