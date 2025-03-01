«Пари НН» и «Акрон» не забили голов в первом тайме матча РПЛ

«Пари НН» и «Акрон» вничью завершили первый тайм матча 19-го тура чемпионата России-2024/25 — 0:0. Игра проходит на стадионе «Нижний Новгород».

Нижегородская команда за первые 45 минут нанесла 1 удар в створ ворот, у клуба из Тольятти — 2.

Главный арбитр матча Сергей Чебан в первом тайме не вынес ни одного предупреждения.