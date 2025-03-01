Дзюба вышел на матч РПЛ в специальной футболке, посвященной возможному рекорду по голам

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на матч 19-го тура чемпионата России с «Пари НН», надев под игровую футболку специальную майку, возможно, посвященную его потенциальному рекорду по голам среди российских футболистов.

На футболке Дзюбы написано: «У самурая нет цели. Только путь».

Сейчас на счету 36-летнего форварда 232 мяча. Его опережает бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков с 233 голами.