Смородская считает, что «Локомотив» ничего не потеряет с уходом Мампасси

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что защитник клуба Марк Мампасси перешел в «Антальяспор» на правах платной аренды.

«Переход Мампасси в «Антальяспор»? Трудно судить, потеряет ли что-то клуб с его уходом. Думаю, ничего особенно «Локомотив» не потеряет», — сказала Смородская «СЭ».

Соглашение аренды с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне 19-летний защитник участвовал в 7 играх чемпионата России и двух матчах Кубка России.