Смородская считает, что «Локомотив» ничего не потеряет с уходом Мампасси
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что защитник клуба Марк Мампасси перешел в «Антальяспор» на правах платной аренды.
«Переход Мампасси в «Антальяспор»? Трудно судить, потеряет ли что-то клуб с его уходом. Думаю, ничего особенно «Локомотив» не потеряет», — сказала Смородская «СЭ».
Соглашение аренды с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2022/23.
В этом сезоне 19-летний защитник участвовал в 7 играх чемпионата России и двух матчах Кубка России.
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|
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|10
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|13
|
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|3
|4
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|13
|
15
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|17
|3
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
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|16
|1
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Торпедо М
|6
|1
|2
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