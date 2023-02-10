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Сегодня, 16:20

Смородская считает, что «Локомотив» ничего не потеряет с уходом Мампасси

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что защитник клуба Марк Мампасси перешел в «Антальяспор» на правах платной аренды.

«Переход Мампасси в «Антальяспор»? Трудно судить, потеряет ли что-то клуб с его уходом. Думаю, ничего особенно «Локомотив» не потеряет», — сказала Смородская «СЭ».

Соглашение аренды с правом выкупа будет действовать до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне 19-летний защитник участвовал в 7 играх чемпионата России и двух матчах Кубка России.

ФК Антальяспор
ФК Локомотив (Москва)
Марк Мампасси
Ольга Смородская
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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