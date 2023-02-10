Кафанов заявил, что Селихов хорошо действует при пенальти

Тренер вратарей в сборной России Виталий Кафанов оценил потенциал голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Саша хорошо отражает пенальти, но есть и другие вратари тоже. Думаю, сезон покажет. То, что Селихов хорошо действует при пенальти, это да. А лучший ли он — трудно сказать», — приводит слова Кафанова Sport24.

В сезоне-2022/23 Селихов провел за «Спартак» 16 матчей, пропустил 19 голов и 5 раз сыграл на ноль.