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Сегодня, 16:21

Кафанов заявил, что Селихов хорошо действует при пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей в сборной России Виталий Кафанов оценил потенциал голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Саша хорошо отражает пенальти, но есть и другие вратари тоже. Думаю, сезон покажет. То, что Селихов хорошо действует при пенальти, это да. А лучший ли он — трудно сказать», — приводит слова Кафанова Sport24.

В сезоне-2022/23 Селихов провел за «Спартак» 16 матчей, пропустил 19 голов и 5 раз сыграл на ноль.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-kafanov-selikhov-khorosho-deystvuyet-pri-penalti-eto-da-a-luchshiyli-on-trudno-skazat
Александр Селихов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
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