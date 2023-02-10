«Химки» заключили соглашение с сербским защитником Античем

«Химки» заключили соглашение с сербским защитником Николой Античем, сообщает пресс-служба клуба.

Красно-черные и солигорский «Шахтер» достигли соглашения о переходе 29-летнего левого защитника. Контракт рассчитан на 1,5 года.

В составе белорусского клуба Никола провел 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.