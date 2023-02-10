«Химки» заключили соглашение с сербским защитником Античем
«Химки» заключили соглашение с сербским защитником Николой Античем, сообщает пресс-служба клуба.
Красно-черные и солигорский «Шахтер» достигли соглашения о переходе 29-летнего левого защитника. Контракт рассчитан на 1,5 года.
В составе белорусского клуба Никола провел 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.
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|
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|3
|4
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|17
|3
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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ЖК
|Г
|
|
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Крылья Советов
|14
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|
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Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
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|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
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|3
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|
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|3
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