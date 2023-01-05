Рианчо — о Промесе: «Только один футболист не может выигрывать матчи. Успех зависит от команды»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» поделился мнением о нападающем красно-белых Квинси Промесе.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

«Чтобы войти в историю клуба, вы должны внести свой вклад в годы работы и титулов! Каждый игрок сейчас вносит свой вклад в достижения команды. В команде 25 игроков. Только один футболист не может выигрывать матчи. Успех зависит от команды», — сказал Рианчо «СЭ».

В феврале 2021 года Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Ранее нидерландский футболист выступал за московский клуб с 2014-го по 2018-й.

В текущем сезоне 31-летний игрок провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.