Смородская: «От «Локомотива» в сезоне ничего хорошего не жду»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась впечатлениями от матча железнодорожников с «Акроном» (3:2) в 1-м туре РПЛ.

«Наверное, «Локомотив» очень счастлив, что они обыграли «Акрон». Пропустить два мяча от новичка РПЛ тоже надо постараться. Очень пессимистично смотрю на перспективы «Локомотива», ничего хорошего от команды не жду. Кто будет показывать красивую игру? Галактионов? Поэтому мне неинтересно смотреть на команду», — сказал Смородская «РБ Спорт».

Во 2-м туре РПЛ команда Михаила Галактионова сыграет в гостях с московским «Динамо», коллектив Заурбека Тедеева встретится на выезде с «Факелом». Оба матча состоятся 27 июля.