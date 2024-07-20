Овечкин: «Динамо» будет чемпионом в этом году»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от ного сезона РПЛ.

«Динамо» будет чемпионом РПЛ в этом году. На уход Смолова отреагировал плохо", — сказал Овечкин.

В 1-м туре РПЛ московское «Динамо» сыграет дома с «Факелом». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 20.00 мск.