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Сегодня, 19:35

Овечкин: «Динамо» будет чемпионом в этом году»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от ного сезона РПЛ.

«Динамо» будет чемпионом РПЛ в этом году. На уход Смолова отреагировал плохо", — сказал Овечкин.

В 1-м туре РПЛ московское «Динамо» сыграет дома с «Факелом». Встреча состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 20.00 мск.

Александр Овечкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
3
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
4
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
5
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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