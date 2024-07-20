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Сегодня, 20:00

«Химки» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 1-го тура РПЛ «Химки» — «Динамо» Махачкала пройдет 21 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Химок».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Химки» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Динамо» из Махачкалы в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Химки» — «Динамо» Махачкала будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 19.45 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
3
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
4
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
5
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Дмитрий Сергеев

Дмитрий Сергеев

Зенит

 1
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1 0 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 1 0 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1 0 1
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