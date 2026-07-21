Смородская: «Краснодар» хочет продолжать борьбу с «Зенитом», но без Сперцяна это другая команда»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» ожиданиями от «Краснодара» в сезоне-2026/27 в РПЛ.

«Краснодар» специально обновлялся для того, чтобы навязать борьбу «Зениту». Он не хочет останавливаться. Воробьева взяли. Неплохой игрок, может, получится у него. Как повлияет уход Сперцяна? Посмотрим. Но без него это совершенно другая команда», — сказала Смородская «СЭ».

7 июля «Краснодар» объявил об уходе Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

В сезоне-2025/26 «Краснодар» занял 2-е место в РПЛ. В суперфинале FONBET Кубка России команда уступила «Спартаку» (1:1, пенальти 3:4).