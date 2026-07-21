Смородская — о Дзюбе: «Еще год способен дать результат в РПЛ, но переход в «Спартак» — нереальный сценарий»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Все зависит от того, как себя Дзюба чувствует. Есть ли у него силы играть дальше. В «Спартак» у него вряд ли получится перейти (смеется). Это нереальный сценарий. Но еще год он способен дать результат в РПЛ», — сказала Смородская «СЭ».

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман заявил «СЭ», что пока предложений, устраивающих обе стороны, нет.