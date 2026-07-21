Смородская считает, что «Спартак» не готов к борьбе за чемпионство: «Войти в тройку уже будет достижением»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» ожиданиями от «Спартака» в сезоне-2026/27 в РПЛ.

«Войти в тройку — уже будет достижением для «Спартака». Пока клуб не готов к борьбе за чемпионство. Не хватает опыта, состава, не уверена в тренере еще. Но пока Карседо получше всех остальных, кто до этого был», — сказала Смородская «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Спартак» занял 4-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.