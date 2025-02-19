Смородская объяснила, почему не считает «Краснодар» конкурентом «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о фаворите чемпионской гонки РПЛ.

«Семак благодаря своему опыту найдет пути, как выбраться из ямы, в которую попал «Зенит». Не считаю «Краснодар» достойным конкурентом. У него что-то всегда случается в концовке, и он выбывает из гонки. Это из-за отсутствия психологической силы», — сказала Смородская «СЭ».

После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

«Зенит» становился чемпионом России в последние шесть сезонов.