Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне: «Игроки должны полюбить друг друга»

Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом в этом сезоне

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ.

«Не вижу «Спартак» чемпионом в этом сезоне. Все должно устояться, притереться. Так быстро не бывает. Это футбол! Он имеет свою специфику. Даже если ты купил звездных игроков, они должны как-то слиться с командой, сработаться и полюбить друг друга. А на это нужно время», — сказала Смородская «СЭ».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ (37 очков в 18 турах). Красно-белые отстают от «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.