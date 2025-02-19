Смородская считает, что у Карпина много причин для ухода из «Ростова»: «Амбиции есть — покупок нет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в комментарии для «СЭ» ответила на вопрос о возможном уходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из клуба.

«У Карпина много причин, чтобы уйти. Он один из лучших тренеров РПЛ. Очень мало таких, как он. Мне кажется, он устал не только от логистики, но и от того, что ему не покупали игроков, которые соответствовали бы устремлениям клуба и самого Карпина на призовое место. Амбиции есть — покупок нет. Выехать только на скиллах тренера не получится», — сказала Смородская «СЭ».

Информация о возможном уходе Карпина с поста главного тренера «Ростова» появилась в понедельник, 17 февраля.

56-летний специалист возглавляет «Ростов» с марта 2022 года. Ранее он уже тренировал ростовчан с 2017 по 2021 год, но покинул команду в связи с назначением в сборную России. До этого Карпин также тренировал армавирское «Торпедо», «Мальорку» и «Спартак».