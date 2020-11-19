Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» информацию о возможном назначении защитника железнодорожников Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

— Генеральный директор — это непростая должность, — заявила Смородская. — Нужно очень серьезно отвечать за трансферы — нужен большой опыт, особенно в финансовом fair play. Занял и сидишь — так просто не бывает. В этой работе много серьезных вопросов. Прежде чем становиться директором в большом клубе, нужно поучиться где-то, возможно в маленьких клубах. А, что, под Кикнадзе стул шатается?

— Как минимум болельщики давно против Кикнадзе.

— Ну и что болельщики? Что болельщики знают внутреннюю жизнь?

— После новости о возможном уходе Мещерякова из РЖД и «Локомотива», стали говорить об уходе Кикнадзе.

— Поживем, увидим.

— Как оцениваете работу Кикнадзе?

— Средне пока оцениваю.

— Есть за что похвалить?

— Не буду давать оценки. Жизнь покажет. (Константин Колмаков)