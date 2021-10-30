Смолов сдал сомнительный тест на коронавирус и не полетел на матч с «Нижним Новгородом»
Форвард «Локомотива» Федор Смолов не полетел с командой на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода», сообщает официальный сайт клуба.
Российский нападающий сдал сомнительный тест на коронавирус, из-за чего остался в Москве.
«Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни COVID-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года. На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный.
Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе. Все члены команды — тренерский штаб, игроки, персонал — сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат. Результаты теста направлены в РПЛ", — говорится в сообщении клуба.
В текущем сезоне 31-летний форвард провел 15 матчей за «Локомотив», в которых забил 7 голов.
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