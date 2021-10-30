Алексей Березуцкий: «В прошлом году мы два раза проиграли «Рубину». Попытаемся исправить это сегодня»
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что намерен обыграть «Рубин» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
«Противостояние со Слуцким? Нет, это просто игра ЦСКА против «Рубина», вполне обычная. Для нас все матче в чемпионате важны, мы никак не разделяем эти игры. Естественно, мы хотим победить, но никакой особой подоплеки нет. Слуцкий за время работы в «Рубине» еще не проигрывал ЦСКА? Да, мы анализировали этот момент. В прошлом сезоне мы проиграли дважды, это не очень хорошо. Постараемся исправить эту ситуацию сегодня», — сказал в эфире «Матч Премьер» Березуцкий.
Матч «Рубин» — ЦСКА состоится сегодня, 30 октября. Начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю