«Встреча старых знакомых». Слуцкий и Березуцкий обнялись на поле перед матчем «Рубин» — ЦСКА
«Рубин» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ встретится на своем поле с ЦСКА.
Перед игрой Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев обнялись с Леонидом Слуцким и Игорем Яровинским, которые ранее работали в московском клубе.
«Встреча старых знакомых», — подписала видео пресс-служба «Рубина».
Матч пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 14:00 мск.
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