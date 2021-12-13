Смолов — о журналистах: «Не увижу их до февраля? Слава богу»
Форвард «Локомотива» Федор Смолов рассказал, как относится к журналистам. Футболист резко отвечал вопросы представителей СМИ после матча 18-го тура РПЛ с «Уфой» (2:0).
— Ты не любишь общаться с журналистами, но при этом не увидишь нас до февраля...
— Слава богу.
— Можешь сказать пару слов по первой части сезона?
— Нет.
— Почему?
— А что говорить про это?
— Надо подвести итоги, наверное.
— Да нечего подводить итоги. Подведем после 30-го тура.
— Как игра? Вы не побеждали с октября.
— Бывало и лучше, — цитирует Смолова «Чемпионат»
В этом сезоне 31-летний футболист отметился 7 голами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» раполагается на 5-м месте в РПЛ после 18 туров.
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