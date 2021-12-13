Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Салихова — явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые могут быть. По мне, это очень круто. Потому что футбол— большое шоу. Чем больше внимания будет к футболу, чем больше каких-то нестандартных условий, тем лучше. Я представляю, какое количество людей решило посмотреть на «Спартака» из-за Заремы, из-за ее интервью, из-за того, что происходило, из-за этих переписок», — сказал Слуцкий в интервью на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Тренер ответил на вопрос о том, как бы он отнесся к тому, что, если бы в клубе, в котором он работал, был бы такой человек, как Салихова.

«У меня была такая ситуация. Когда работал в «Уралане», у Кирсана Илюмжинова был астролог внутри команды, который приходил и говорил мне, что у этого игрока плохой день и он будет плохо играть. Ну, ты же понимаешь, что его прислал президент клуба и говоришь: «Да, конечно, конечно». Но делаешь по-своему, естественно. Совпадало ли это иногда? Ну, рано или поздно совпадет. Понятное дело, что когда ты будешь говорить, что этот игрок плохо сыграет, а еще будешь говорить на не очень хорошего игрока, что он плохо сыграет, то вероятность в разы возрастает. Поэтому, конечно, совпадало иногда. Но всерьез к этому относиться невозможно. Она большая молодец, что подняла эту тему с другого взгляда. Но я вам скажу честно, если бы даже в моей фамилии было пять букв «р», после моего бэкграунда в ЦСКА, я думаю, что это вряд ли возможно», — заявил тренер.

Напомним, что в августе бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал переписку с супругой владельца московского клуба. В сообщениях Салихова предлагала выбирать главного тренера, исходя из даты его рождения и букв в имени.