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«Салихова — явление в российском футболе. Она взорвала все устои». Слуцкий о Зареме в «Спартаке»

Слуцкий назвал явлением в российском футболе Зарему Салихову
10:39
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Салихова — явление в российском футболе. Она взорвала все устои, которые могут быть. По мне, это очень круто. Потому что футбол— большое шоу. Чем больше внимания будет к футболу, чем больше каких-то нестандартных условий, тем лучше. Я представляю, какое количество людей решило посмотреть на «Спартака» из-за Заремы, из-за ее интервью, из-за того, что происходило, из-за этих переписок», — сказал Слуцкий в интервью на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Тренер ответил на вопрос о том, как бы он отнесся к тому, что, если бы в клубе, в котором он работал, был бы такой человек, как Салихова.

«У меня была такая ситуация. Когда работал в «Уралане», у Кирсана Илюмжинова был астролог внутри команды, который приходил и говорил мне, что у этого игрока плохой день и он будет плохо играть. Ну, ты же понимаешь, что его прислал президент клуба и говоришь: «Да, конечно, конечно». Но делаешь по-своему, естественно. Совпадало ли это иногда? Ну, рано или поздно совпадет. Понятное дело, что когда ты будешь говорить, что этот игрок плохо сыграет, а еще будешь говорить на не очень хорошего игрока, что он плохо сыграет, то вероятность в разы возрастает. Поэтому, конечно, совпадало иногда. Но всерьез к этому относиться невозможно. Она большая молодец, что подняла эту тему с другого взгляда. Но я вам скажу честно, если бы даже в моей фамилии было пять букв «р», после моего бэкграунда в ЦСКА, я думаю, что это вряд ли возможно», — заявил тренер.

Напомним, что в августе бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов опубликовал переписку с супругой владельца московского клуба. В сообщениях Салихова предлагала выбирать главного тренера, исходя из даты его рождения и букв в имени.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SCu5dPKF9FQ

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Карен Саркисян все материалы автора

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