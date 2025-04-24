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Сегодня, 09:46

Сметанин: «Вся Москва, да и вся Россия будут болеть за «Динамо» в матче с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Сметанин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Динамо» Андрей Сметанин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

— Уверен, в субботу вся Москва, да и вся Россия будет болеть за «Динамо» в матче против «Зенита». Не удивлюсь, если болельщики «Спартака» и особенно ЦСКА, братского для «Динамо» клуба, решат устроить себе футбольный день: днем сходят поболеть против «Зенита» на «ВТБ Арену», а оттуда — на вечернее дерби в Тушино, тем более все рядом.

Многие мечтают о смене чемпиона и размышляют в духе «кто угодно, только не «Зенит». Год назад, например, много раз слышал от болельщиков «Спартака» и других команд: болеем за «Динамо», лишь бы не «Зенит» стал первым. А сейчас «Динамо» едва ли не последняя серьезная преграда на пути «Зенита» к золоту, дальше у них соперники послабее. «Спартаку» и ЦСКА — как и «Краснодару», конечно — очень выгодно, чтобы «Зенит» оступился.

Мой прогноз на игру? Ожидаю классный футбол и настоящую битву на поле. Ведь для «Динамо» победа над «Зенитом» едва ли не последняя возможность сохранить реальные шансы в борьбе за топ-3. Болельщики «Динамо», все на стадион! — сказал Сметанин «СЭ».

«Динамо» встретится с «Зенитом» в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

Первое место в чемпионате России после 25 туров занимает «Краснодар» с 55 очками. На второй строчке находится «Зенит» (53), на третьей — «Спартак» (50). ЦСКА (48) идет на четвертом месте, «Динамо» — пятое (46).

Андрей Сметанин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 23 1 7
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
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