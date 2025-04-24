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Мостовой — о Барко: «Где-то по мысли мы похожи, но он и половину моих голов не забьет»

Сергей Ярошенко
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой сравнил себя с хавбеком красно-белых Эсекьелем Барко.

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы. Но Барко — хороший футболист», — цитирует Мостового ТАСС.

В этом сезоне на счету 26-летнего арентинца 31 матч во всех турнирах, в которых он забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: ТАСС
Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
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Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
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Химки – Акрон
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