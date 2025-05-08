Футбол
8 мая, 15:55

Семак: «В «Зените» верят в шанс побороться за первое место»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о борьбе за чемпионский титул РПЛ.

«Абсолютно правильное настроение с правильным внутренним состоянием. Ребята работают, трудятся. Все мы надеемся, верим и работаем для того, чтобы добиться максимального результата. И верим в то, что у нас есть шанс побороться за первое место», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

После 27 туров лидером РПЛ является «Краснодар» с 61 очком. «Зенит» занимает второе место с 57 очками. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 52 очками.

Источник: ФК «Зенит»
