Сметанин: «Знаю, что вся команда подустала от Марцела и очень хорошо восприняла перемену»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в интервью «СЭ» оценил шансы бело-голубых на медали РПЛ в текущем сезоне.

— Как вы оцениваете шансы «Динамо» на медали в этом сезоне?

— Если Гусеву удастся добиться правильного баланса в игровой схеме и сыграть на результат, то есть все шансы завершить сезон в тройке. Важно, что удалось вернуть к жизни Нгамале, он необходим при отсутствии травмированных Тюкавина и Артура, а Бителло гораздо полезнее в центре поля.

Знаю, что не только Нгамале, но и вся команда подустала от Марцела и очень хорошо восприняла перемену. Знаю, что все футболисты очень тепло и уважительно относятся к Ролану Александровичу и хотят с ним работать. Я верю, что в следующих играх эти эмоции перенесутся на поле, как это было в Самаре.

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.