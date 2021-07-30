Слуцкий рассказал о проблемах со здоровьем у Абильдгора

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Оливер Абильдгор не выйдет в стартовом составе на матч второго тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».

«У Абильдгора есть определенные проблемы со здоровьем, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Это не позволяет ему выйти в старте. Пока о еврокубках не думаем. Сегодня нас ждет тяжелая игра.

Конечно, новый газон — это всегда хорошо. Высокая трава? В любом случае, к новому газону нужно приспособиться. Для этого и существует разминка».

Матч «Арсенал» — «Рубин» начнется в 19.00 по московскому времени.