Слуцкий рассказал о проблемах со здоровьем у Абильдгора
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему полузащитник Оливер Абильдгор не выйдет в стартовом составе на матч второго тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала».
«У Абильдгора есть определенные проблемы со здоровьем, — сказал Слуцкий в эфире канала «Матч премьер». — Это не позволяет ему выйти в старте. Пока о еврокубках не думаем. Сегодня нас ждет тяжелая игра.
Конечно, новый газон — это всегда хорошо. Высокая трава? В любом случае, к новому газону нужно приспособиться. Для этого и существует разминка».
Матч «Арсенал» — «Рубин» начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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