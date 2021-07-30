Руй Витория — о выборе стартового состава: «Мои игроки всегда лучшие»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория объяснил перестановки в стартовом составе перед матчем 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».
«Нет никакого недовольства первой игрой. Мои игроки всегда лучшие.
Квинси Промес не до конца оправился, есть определенные ограничения. Поэтому решил не рисковать. У Джордана тоже были небольшие проблемы.
Но все, кто выходит на поле, будут готовы и будут работать на 100 процентов", — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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