Парфенов: «У нас подвижная группа в середине, будет много перестроений»
Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфенов рассказал о тактике на матч 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
«При атаке у нападающих одна позиция, а при обороне — другая. У нас подвижная группа в середине, будет много перестроений.
Левый фланг «Рубина»? ребята неплохой прошлый сезон провели. Но акцент не только на этих игроках», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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