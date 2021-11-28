Лещенко — о победе «Динамо»: «Это говорит о классе команды! Преодолели все трудности!»
Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу москвичей над казанским «Рубином» (3:2) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.
«Хорошо играли. Приятно, что победили в таком сложном матче. Сначала проигрывали, потом выигрывали — здорово все это. «Динамо» все преодолело и показало хороший результат. Приятно, когда наступает перелом в игре. Мобилизация команды говорит о классе. Одно дело — забить гол и держать результат, а другое — преодолеть себя и трудности. «Зенит» еще не играл, пока отстаем на одно очко. До перерыва «Уфа» и «Зенит»? И это хорошо», — сказал Лещенко «СЭ».
«Динамо» после этой встречи осталось на втором месте в таблице. В следующем матче команда Сеандро Шварца сыграет дома с «Уфой».
«Рубин» идет на девятом месте. В следующем туре команда Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Нижним Новгородом».
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