Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу москвичей над казанским «Рубином» (3:2) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хорошо играли. Приятно, что победили в таком сложном матче. Сначала проигрывали, потом выигрывали — здорово все это. «Динамо» все преодолело и показало хороший результат. Приятно, когда наступает перелом в игре. Мобилизация команды говорит о классе. Одно дело — забить гол и держать результат, а другое — преодолеть себя и трудности. «Зенит» еще не играл, пока отстаем на одно очко. До перерыва «Уфа» и «Зенит»? И это хорошо», — сказал Лещенко «СЭ».

«Динамо» после этой встречи осталось на втором месте в таблице. В следующем матче команда Сеандро Шварца сыграет дома с «Уфой».

«Рубин» идет на девятом месте. В следующем туре команда Леонида Слуцкого в гостях встретится с «Нижним Новгородом».