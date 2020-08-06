Слуцкий программно высказался о судействе. Что ответил тренеру Кашшаи?

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» много сказал о судействе в России. В частности, он выразил мнение, что с помощью карточек арбитрам удобнее манипулировать.

«У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой. Знаете, такой легкий обход ВАР. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо», — сказал Слуцкий.

Его слова попросили прокомментировать главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

— Мы живем в свободном обществе. Каждый волен говорить, что думает, иметь свое мнение. Я впервые слышу такое высказывание. Я не могу его комментировать. (Александр Бобров)