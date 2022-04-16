«Это очень смешно». Слуцкий и Яровинский отреагировали на пост «Рубина» про Соболева

Слуцкий и Яровинский отреагировали на пост «Рубина» про Соболева

Пресс-служба «Рубина» опубликовала кадры с борта самолета, на котором казанская команда вылетела из Москвы после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

На кадрах главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и спортивный директор казанского клуба Олег Яровинский смотрят видео, которое появилось в Telegram-канале казанцев.

Казанский клуб в соцсетях опубликовали отрывок из флеш-интервью нападающего «Спартака» Александра Соболева, в котором заменили речь форварда на крики дельфинов.

«Это очень смешно», — посмеялись Слуцкий и Яровиснкий.

Отметим, что «Спартак» уже резко отреагировал на этот пост в своих социальных сетях.