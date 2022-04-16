Клаудиньо рассказал о голе в ворота «Урала»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал комментарий по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).
— Насколько важен был для команды быстрый забитый мяч, и какое значение он имеет для вас? Вы давно не забивали в Тинькофф РПЛ.
— Он был очень важен для нас, потому что мы знали, что должны забить в самом начале игры. Рад, что смог отличиться и помочь «Зениту»! Мне очень хотелось снова почувствовать радость от забитого мяча, вернуться в список бомбардиров команды. Но важнее всего итоговая победа.
— Удивил ли вас сегодня чем-то «Урал»?
— Мы знали, что игра будет тяжелой, именно поэтому так нужен был ранний гол. Ведь соперник мог окопаться в обороне и закрыться от нас, было бы проблематично подобраться к его воротам. А быстрый забитый мяч, по сути, вскрыл игру — и мы повели ее уже так, как и планировали.
— В конце счет мог стать 4:0, но шанс не удалось реализовать, и в итоге «Урал» отыграл один мяч. После финального свистка показалось, что команду этот пропущенный гол сильно расстроил.
— Счет мог стать не 4:0, а 5:0 или даже 6:0 — так много голевых моментов у нас было, столько атак мы провели. Но, к сожалению, больше забить нам не удалось. Конечно, всегда хочется реализовать все свои шансы, но самое главное — то, что мы набрали три очка.
— Главный конкурент «Зенита», «Динамо», до последнего тура будет играть раньше петербуржцев — иногда на день, иногда на пару часов. Это давит или, наоборот, мотивирует?
— Мы лидируем в чемпионате и прекрасно знаем, что должны делать — продолжать побеждать. Если мы покажем лучшее, на что способны, никому нас будет не обойти. Так что нам надо в каждой игре выкладываться на максимум, относиться к ней как к финалу и после каждой добавлять в наш зачет три очка.
— В среду «Зениту» предстоит матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» — одной из самых ярких команд ФНЛ. Насколько это важный турнир для сине-бело-голубых?
— Да, это другое соревнование, но оно имеет для нас такое же значение. Нам важно взять два трофея в этом сезоне, так что сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все, на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|2 : 0
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|1 : 1
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|3 : 1
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|1 : 1
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0