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16 апреля, 23:56

Клаудиньо рассказал о голе в ворота «Урала»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо дал комментарий по итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1).

— Насколько важен был для команды быстрый забитый мяч, и какое значение он имеет для вас? Вы давно не забивали в Тинькофф РПЛ.

— Он был очень важен для нас, потому что мы знали, что должны забить в самом начале игры. Рад, что смог отличиться и помочь «Зениту»! Мне очень хотелось снова почувствовать радость от забитого мяча, вернуться в список бомбардиров команды. Но важнее всего итоговая победа.

— Удивил ли вас сегодня чем-то «Урал»?

— Мы знали, что игра будет тяжелой, именно поэтому так нужен был ранний гол. Ведь соперник мог окопаться в обороне и закрыться от нас, было бы проблематично подобраться к его воротам. А быстрый забитый мяч, по сути, вскрыл игру — и мы повели ее уже так, как и планировали.

— В конце счет мог стать 4:0, но шанс не удалось реализовать, и в итоге «Урал» отыграл один мяч. После финального свистка показалось, что команду этот пропущенный гол сильно расстроил.

— Счет мог стать не 4:0, а 5:0 или даже 6:0 — так много голевых моментов у нас было, столько атак мы провели. Но, к сожалению, больше забить нам не удалось. Конечно, всегда хочется реализовать все свои шансы, но самое главное — то, что мы набрали три очка.

— Главный конкурент «Зенита», «Динамо», до последнего тура будет играть раньше петербуржцев — иногда на день, иногда на пару часов. Это давит или, наоборот, мотивирует?

— Мы лидируем в чемпионате и прекрасно знаем, что должны делать — продолжать побеждать. Если мы покажем лучшее, на что способны, никому нас будет не обойти. Так что нам надо в каждой игре выкладываться на максимум, относиться к ней как к финалу и после каждой добавлять в наш зачет три очка.

— В среду «Зениту» предстоит матч четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» — одной из самых ярких команд ФНЛ. Насколько это важный турнир для сине-бело-голубых?

— Да, это другое соревнование, но оно имеет для нас такое же значение. Нам важно взять два трофея в этом сезоне, так что сейчас мы подготовимся как следует и в среду покажем все, на что способны. Потому что не только мне, но всей команде очень хочется завершить этот год золотым дублем.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-04-16-klaudino-ochen-khotelos-snova-pochuvstvovat-radost-ot-zabitogo-myacha.htm

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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