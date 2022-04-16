Полузащитник «Рубина» Владислав Игнатьев стал автором гола в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1). Для него этот мяч стал первым в сезоне.

— Ты впервые вышел в стартовом составе. Как себя чувствуешь? Было тяжело?

— Только сегодня узнал, что буду играть в составе. Правильно заметили, что давно не играл в старте. Я даже не помню, когда выходил в старте. Так что был большой перерыв, спасибо руководству, тренерскому штабу и всем за терпение, что ждали моего появления. Хоть и не планировалось, что буду играть в старте, я все равно был готов помочь команде, потому что непростой период у нас. Все нужны, на всех рассчитывают, и рад, что сегодня заработали долгожданное очко. В последних матчах нам сильно не везло.

— В моменте с голом ты был уверен, что у тебя не было офсайда?

— Нет, я не был уверен. Я не видел то, что творилось сзади. Зуев увидел, что я подключился, и отдал мне пас с подъема, с удара. Я удачно подставил голову.

— Леонид Слуцкий на пресс-конференции сказал, что в тебя верил, что ружье, которое висит на стене, когда-нибудь выстрелит. Последний раз ты забивал в «Локомотиве».

— Да, причем в игре с «Рубином», Никите Медведеву. Сейчас ребята поздравили, и Викторович подошел, сказал: «Молодец, помог набрать очко». Мне это приятно. Сейчас не стоит расслабляться, нужно готовиться к следующим играм. Концовка будет непростой.

— Влад Игнатьев еще забьет за «Рубин» в этом сезоне?

— Сделаю все возможное, чтобы принести пользу команде и добиться тех целей, которые стоят перед нашим клубом.