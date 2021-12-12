Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о пенальти, назначенном в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:1).

«У арбитра были основания для пенальти. Иногда сам, когда смотрю игры, не понимаю, как такие глупые пенальти можно привезти. Я старался убрать ноги, но наискосок побежал. Мостовой сыграл театрально. Хорошо, что обошлось«, — сказал Скопинцев в эфире «Матч Премьер».

На девятой минуте встречи полузащитник петербургской команды Андрей Мостовой упал в штрафной москвичей после контакта с защитником москвичей. Сергей Карасев назначил пенальти, который не смог реализовать полузащитник петербуржцев Клаудиньо.

После 18 туров РПЛ «Динамо» набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.