Властимил Петржела не сомневается, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга для питерцев после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Несмотря на сегодняшний результат, для меня все равно «Зенит» — чемпион. Эта команда гораздо сильнее «Динамо». У меня нет никаких сомнений в том, что питерцы отстоят первую строчку в таблице. Сложно говорить, помешают ли «Зениту» еврокубки во второй части сезона, потому что сине-бело-голубые там выступают неудачно. Соответственно, питерцы могут и рано освободиться от матчей Лиги Европы», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Специалист также поделился мнением о составе сине-бело-голубых.

«Мне не нравится, что в «Зените» столько легионеров. Хотелось бы, чтобы там играло больше русских ребят. Такая ситуация: так хочет команда, так хочет руководство. То что «Динамо» выставляет по большей части молодых футболистов на матчи, мне очень симпатично. Но все равно, к сожалению, легионеры из «Зенита» будут сильнее ребят из «Динамо», поэтому питерцы и играют таким составом», — добавил Петржела.

Благодаря этому результату петербургский клуб с 38 очками ушел лидером чемпионата России на зимний перерыв, опережая «Динамо» на 2 очка.