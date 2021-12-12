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Властимил Петржела не сомневается, что «Зенит» станет чемпионом РПЛ

16:40
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого круга для питерцев после ничьей с «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Несмотря на сегодняшний результат, для меня все равно «Зенит» — чемпион. Эта команда гораздо сильнее «Динамо». У меня нет никаких сомнений в том, что питерцы отстоят первую строчку в таблице. Сложно говорить, помешают ли «Зениту» еврокубки во второй части сезона, потому что сине-бело-голубые там выступают неудачно. Соответственно, питерцы могут и рано освободиться от матчей Лиги Европы», — сказал Петржела корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову.

Специалист также поделился мнением о составе сине-бело-голубых.

«Мне не нравится, что в «Зените» столько легионеров. Хотелось бы, чтобы там играло больше русских ребят. Такая ситуация: так хочет команда, так хочет руководство. То что «Динамо» выставляет по большей части молодых футболистов на матчи, мне очень симпатично. Но все равно, к сожалению, легионеры из «Зенита» будут сильнее ребят из «Динамо», поэтому питерцы и играют таким составом», — добавил Петржела.

Благодаря этому результату петербургский клуб с 38 очками ушел лидером чемпионата России на зимний перерыв, опережая «Динамо» на 2 очка.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Динамо 1
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