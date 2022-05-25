«СКА-Хабаровск» встречается с «Химками» в первом стыковом матче за право выступать в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2022/23.

Встреча проходит на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске.

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев.

На 15-й минуте игры забитым мячом отметился защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон.