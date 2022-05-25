В Госдуме поддержали решение Исполкома РФС не расширять лигу до 18 команд

Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

«Исполком РФС не стал увеличивать число участников премьер-лиги до 18 команд, а также отказался от моратория на вылет из высшего дивизиона отечественного футбола. Конечно, эта тема была центральной в футбольном сообществе на протяжении последнего месяца. Реакция была разной. Представители команд, которые стояли на вылет из Премьер-лиги, лоббировали эти инициативы, что с их стороны логично. Никто не хочет терять место в элите. В итоге исторических решений принято не было. Очевидно, что правила игры, регламент соревнований нельзя менять по ходу турнира. В противном случае мы отходим от самого главного — от спортивного принципа. Без него любые соревнования — это, по сути, показательные выступления.

Сама по себе идея расширения премьер-лиги до 18 команд, конечно, имеет право на воплощение в жизнь. И у нее немало сторонников. Но делать это надо путем реформирования всей структуры футбольных соревнований, а не принимать решения, как говорится, задним числом. Клубы должны заранее оценивать свои турнирные перспективы, инфраструктурные возможности и финансовое положение. Здесь много рисков. И, конечно, здесь важна консолидированная позиция, возможно, не только членов исполкома РФС, но и Минспорта, регионов", сказал Пирог корреспонденту «СЭ».

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).