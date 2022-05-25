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В Госдуме поддержали решение Исполкома РФС не расширять лигу до 18 команд

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ, экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий формат РПЛ.

«Исполком РФС не стал увеличивать число участников премьер-лиги до 18 команд, а также отказался от моратория на вылет из высшего дивизиона отечественного футбола. Конечно, эта тема была центральной в футбольном сообществе на протяжении последнего месяца. Реакция была разной. Представители команд, которые стояли на вылет из Премьер-лиги, лоббировали эти инициативы, что с их стороны логично. Никто не хочет терять место в элите. В итоге исторических решений принято не было. Очевидно, что правила игры, регламент соревнований нельзя менять по ходу турнира. В противном случае мы отходим от самого главного — от спортивного принципа. Без него любые соревнования — это, по сути, показательные выступления.

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Сама по себе идея расширения премьер-лиги до 18 команд, конечно, имеет право на воплощение в жизнь. И у нее немало сторонников. Но делать это надо путем реформирования всей структуры футбольных соревнований, а не принимать решения, как говорится, задним числом. Клубы должны заранее оценивать свои турнирные перспективы, инфраструктурные возможности и финансовое положение. Здесь много рисков. И, конечно, здесь важна консолидированная позиция, возможно, не только членов исполкома РФС, но и Минспорта, регионов", сказал Пирог корреспонденту «СЭ».

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).

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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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