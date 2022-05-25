ЦСКА сделал новое предложение «Лиллю» по выкупу Языджи

Как стало известно «СЭ», российский клуб пытается выкупить у французов права на турецкого полузащитника Юсуфа Языджи. В настоящий момент армейцы пытаются сбить цену на игрока, которая составляет 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что у Языджи обострилась проблема со спиной. Полузащитник остался в Москве для прохождения обследования.

В ЦСКА футболист играет с января 2022 года. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек забил 8 голов в 12 матчах за армейский клуб.

ЦСКА по итогам сезона-2021/22 занял 5-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 50 очков.