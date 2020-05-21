«Ситуация очень опасна, и сложно говорить о возобновлении сезона». Бывший врач «Спартака» считает, что стоит подождать

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэн считает, что пока преждевременно думать о возобновлении сезона из-за пандемии коронавируса. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

— На данный момент ситуация очень опасна, и сложно говорить о возобновлении сезона, — цитируют «Известия» Лю Хуншэна. — Речь не о том, что есть случаи заражения в конкретных командах, а об общей ситуации в стране. В Москве каждый день фиксируют по несколько тысяч новых случаев заболевания. Когда эта отметка снизится до 300-500 человек, станет уже спокойней. При этом никто не знает, какая будет динамика дальше. Когда команды начнут полноценно готовиться, даже заболевание одного игрока может серьезно сказаться на остальном коллективе. Ведь они постоянно будут в контакте: вместе бегать, обедать и ходить в тренажерный зал, а это достаточно небольшое помещение, где мало свежего воздуха. Мне кажется, самое главное в этой ситуации — здоровье. Любая ошибка может привести к большой трагедии.