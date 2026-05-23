Символическая сборная РПЛ-2025/26 по версии Олега Иванова

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» составил символическую сборную чемпионата. За основу взял схему 4-5-1.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

Защитники: Мингиян Бевеев («Балтика»), Игорь Дивеев («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»)

Полузащитники: Наиль Умяров («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Вендел («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»)

Нападающий: Джон Кордоба («Краснодар»)

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