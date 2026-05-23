Ушел из жизни бывший футболист «Спартака» Сергей Рожков

Чемпион СССР 1969 года в составе «Спартака» Сергей Рожков умер на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба красно-белых. Экс-футболист скончался после продолжительной болезни.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении пресс-службы «Спартака».



На счету Рожкова 161 официальный матч в футболке «Спартака», в которых он забил восемь голов. Полузащитник выступал за столичный клуб в 1963-1965, 1967-1969 и в 1974 годах. В 1984 году он вернулся в команду уже в качестве тренера.



Вместе со «Спартаком» Рожков стал чемпионом СССР в 1969 году и обладателем Кубка Советского союза 1963 и 1965 годов.