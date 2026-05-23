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Олег Иванов: «Обидно за Нижний Новгород. Мы потеряли классный футбольный город»

Олег Иванов
Колумнист

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» поделился мнением об игре «Пари НН» в минувшем сезоне:

«Для меня главное разочарование сезона — «Пари НН». Обидно за Нижний Новгород. Мы потеряли классный футбольный город, где отличный стадион и всегда приятно играть. Да и команда добротная, с неплохим подбором исполнителей. Они точно не слабее, чем игроки, собранные в «Акроне», махачкалинском «Динамо», «Оренбурге», «Крыльях». И такой провал...

При Алексее Шпилевском «Пари НН» начал меняться в лучшую сторону. Стал мобильнее, более непредсказуемым в атаке. Не было матчей, после которых хотелось крикнуть: «Караул!» Но все время чего-то не хватало.

А дальше проблемы росли как снежный ком — отсутствие результата, трения с игроками, внутренняя неразбериха... Апофеоз — встреча со «Спартаком» за четыре тура до финиша, когда Шпилевский внезапно выпустил в стартовом составе Николая Калинского. Капитана, которого почти год держал в глухом запасе. Так человек, застрявший в болоте, судорожно цепляется за каждую веточку в надежде спастись. Не помогло. На следующий день тренера уволили, а «Пари НН» вылетел в Первую лигу», — написал Иванов для «СЭ».

Олег Иванов.«Зенит» достоин уважения. Но до восхищения далеко». Колонка Иванова

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Олег Иванов (футбол)
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
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Олег Иванов — о поле в Калининграде: «На данный момент — худшее в РПЛ!»

Символическая сборная РПЛ-2025/26 по версии Олега Иванова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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