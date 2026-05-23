Олег Иванов: «Обидно за Нижний Новгород. Мы потеряли классный футбольный город»

Экс-полузащитник сборной России Олег Иванов в своей колонке для «СЭ» поделился мнением об игре «Пари НН» в минувшем сезоне:

«Для меня главное разочарование сезона — «Пари НН». Обидно за Нижний Новгород. Мы потеряли классный футбольный город, где отличный стадион и всегда приятно играть. Да и команда добротная, с неплохим подбором исполнителей. Они точно не слабее, чем игроки, собранные в «Акроне», махачкалинском «Динамо», «Оренбурге», «Крыльях». И такой провал...

При Алексее Шпилевском «Пари НН» начал меняться в лучшую сторону. Стал мобильнее, более непредсказуемым в атаке. Не было матчей, после которых хотелось крикнуть: «Караул!» Но все время чего-то не хватало.

А дальше проблемы росли как снежный ком — отсутствие результата, трения с игроками, внутренняя неразбериха... Апофеоз — встреча со «Спартаком» за четыре тура до финиша, когда Шпилевский внезапно выпустил в стартовом составе Николая Калинского. Капитана, которого почти год держал в глухом запасе. Так человек, застрявший в болоте, судорожно цепляется за каждую веточку в надежде спастись. Не помогло. На следующий день тренера уволили, а «Пари НН» вылетел в Первую лигу», — написал Иванов для «СЭ».

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