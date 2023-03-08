Нимели: «Мне жаль российских спортсменов. Надеюсь, что скоро все придет в норму»

Экс-нападающий «Спартака» Сильванус Нимели высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных турниров.

«Мне жаль спортсменов, которые оказались заложниками ситуации. Надеюсь, что скоро все придет в норму, и россиян допустят до соревнований», — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. В январе 2023 года исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.