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Сильванус Нимели: «Если честно, то уходил я из «Спартака» с болью в душе»

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Сильванус Нимели.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели вспомнил обстоятельства ухода из российской команды. 24-летний либерийский футболист не понимает, зачем приглашали легионеров во вторую команду красно-белых.

«Если честно, то уходил я из «Спартака» с болью в душе. Я делал всё, что мог, выкладывался, чтобы попасть в основу... Если ничего не путаю, то я единственный легионер, который отыграл больше сотни матчей за «Спартак-2». Мне было очень грустно покидать этот клуб, но это жизнь, и я стараюсь помнить только хорошее. Я ни в коем случае никого не виню и не держу зла.

Зачем «Спартак» приглашал легионеров во вторую команду? Я и сам до конца не понял. Уже через полгода, как мы пришли, Сакала сказал мне, что хочет уйти, потому что не получил шанса в первой команде. Мы остались вдвоем с Самбу, потом он тоже ушёл. Может быть, клуб видел в нас какую-то перспективу и хотел в будущем продать нас с выгодой. Возможно, в этом была главная цель, а не в том, чтобы сделать из нас игроков основы", — приводит слова Нимели Metaratings.ru.

Нимели является игроком узбекского «Сурхана». Форвард играл за «Спартак-2» с 2017-го по 2021 год.

Источник: https://metaratings.ru/news/nimeli-ukhodil-iz-spartaka-s-bolyu-v-dushe-do-konca-ne-ponyal-pochemu-klub-priglashal-legionerov-vo-vtoruyu-komandu-233772/
Сильванус Нимели
Футбол
ФК Спартак-2 (Москва)
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«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
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Зенит – Химки
 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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