Аленичев назвал худший трансфер «Спартака» в XXI веке

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о худшем трансфере московской команды в XXI веке.

«Сразу оговорюсь, что не считаю правильным рассматривать ребят, приобретенных за 5 миллионов евро или менее. В таком случае можно было бы вспомнить того же Абену, но он обошелся относительно дешево, поэтому и ожидания были соответствующие. Если же говорить о дорогостоящих покупках, то на ум приходят Гус Тиль и Алекс Крал, за которых суммарно заплатили 30 миллионов евро летом 2019-го. Откровенно говоря, выхлопа от этого не было. Да, впоследствии тот же Тиль вернулся в Нидерланды и временами смотрелся там неплохо, поэтому не считаю правильным называть его плохим футболистом. Просто «Спартак» с ним не угадал. Это нормальная практика. Такую же ошибку могут допустить в любом другом клубе — и в «Барселоне», и в «Баварии», — цитирует Аленичева RT.

«Спартак» после 11 туров с 18 очками занимает шестое место в РПЛ. Команда отстает от лидера, ЦСКА, на 6 очков, а от «Локомотива», идущего вторым, на 5.