Силкин: «Личка — отличный мужик и неплохой тренер. Но если «Динамо» хочет трофея, нужны изменения»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера Марцела Лички.

«При Личке «Динамо» выглядело командой звезд, а не командой — звездой. По силе и стоимости игроков «Динамо» не уступает ни «Краснодару», ни «Спартаку», ни ЦСКА, которые идут сейчас выше в таблице. Но то ли не хватало дисциплины, то ли сплоченности, то ли тренерского мастерства, которое позволило бы найти в игре команды баланс.

Личка — отличный мужик и неплохой тренер. Но если «Динамо» хочет всерьез охотиться за трофеем, нужны изменения. А Марцелу удачи, работу он точно быстро найдет — и спасибо за прошлый сезон, который едва не стал для динамовцев золотым. На мой взгляд, тогда тоже во многом команде сопутствовала удача, везение. Но вечно полагаться только на удачу нельзя», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.