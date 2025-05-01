Футбол
1 мая, 19:10

Колыванов — об уходе Лички: «Решение грустное, но своевременное»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Решение по увольнению Лички — грустное, но своевременное. Было видно, что у команды весной не идет. Не хватает мотивации, огня в глазах игроков. Видимо, Марцел устал — ему нужна перезагрузка, а «Динамо» — новые эмоции. Этих эмоций не хватало даже в кубковой игре со «Спартаком». Личке надо сказать спасибо за два ярких года. Но команде нужна стабильность, система игры в обороне, а не только уклон в атаку и вера в чудеса», — сказал Колыванов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Игорь Колыванов
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
  • александр п

    Главным тренером должен быть не Гусев а Колыванов!

    02.05.2025

  • Keep Calm And Carry On

    Все правильно сказал, назревало решение и по последним матчам это стало очевидно

    01.05.2025

  • 199

    Заголосили..... претенденты.

    01.05.2025

  • Adminni

    Своевременное? Динамо уже ни за чего не борится, ну вот какой смысл было его увольнять сейчас? Уволили бы уже в конце сезона... подались эмоциям, сейчас увольнение не имеет никакого смысла, вообще НОЛЬ!

    01.05.2025

  • Реалист-правдоруб

    Своевременно за 4 тура до финиша)

    01.05.2025

    • Тюкавин поблагодарил Личку за работу в «Динамо»: «С вами я провел свой лучший сезон»

    Силкин: «Личка — отличный мужик и неплохой тренер. Но если «Динамо» хочет трофея, нужны изменения»
