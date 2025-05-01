Колыванов — об уходе Лички: «Решение грустное, но своевременное»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

«Решение по увольнению Лички — грустное, но своевременное. Было видно, что у команды весной не идет. Не хватает мотивации, огня в глазах игроков. Видимо, Марцел устал — ему нужна перезагрузка, а «Динамо» — новые эмоции. Этих эмоций не хватало даже в кубковой игре со «Спартаком». Личке надо сказать спасибо за два ярких года. Но команде нужна стабильность, система игры в обороне, а не только уклон в атаку и вера в чудеса», — сказал Колыванов «СЭ».

«Динамо» объявило об уходе Лички с поста главного тренера 1 мая. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.