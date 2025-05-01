Спортивный директор «Факела» о Дзиове: «Позитивный настрой поможет ему восстановиться быстрее»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии защитника Максима Дзиова. 23-летний футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). «СЭ» сообщал, что защитник будет восстанавливаться от 6 до 8 месяцев.

«Пока информации о сроках нет. Максим держится, с ним все хорошо. Дай бог, чтобы его позитивный настрой сказался. Это может помочь восстановиться быстрее», — сказал Котов «СЭ».

1 мая защитник «Факела» перенес операцию после перелома левой голени. Операция была проведена в Казани.